Pesca, Nieddittas conquista Certificato Aquaculture Stewardship Council di Dnv

Assegnato ufficialmente il Certificato ASC - Aquaculture Stewardship Council da parte di DNV a Nieddittas. Cooperativa Pescatori Arborea titolare del marchio Nieddittas, l'azienda rappresenta un grande realtà sarda nel settore della mitilicoltura in Italia. La Cooperativa con DNV - ente di terza parte che fornisce servizi di certificazione, verifica e gestione del rischio, e in stretta sinergia con lo Studio Bioeco di Oristano, hanno dato avvio al percorso di certificazione dei tre siti di allevamento di mitili di Corru Mannu, Torregrande e Capo San Marco secondo gli standard ASC Aquaculture Stewardship Council (ASC), concepiti per incoraggiare l'allevamento responsabile, riducendo al minimo l'impatto sociale e ambientale dell'acquacoltura.

Il percorso rende la Cooperativa Pescatori di Arborea – Nieddittas la prima in Italia a certificare più siti nel mediterraneo con DNV, a garanzia di un approccio sostenibile all’acquacoltura e di un controllo della filiera totale dalla farm alla vendita del prodotto confezionato. Gli standard dell'Aquaculture Stewardship Council (ASC) per prodotti ittici allevati in modo responsabile, permettono, sottolinea una nota, di dimostrare ai consumatori che cozze e vongole allevate nei tre siti di Corru Mannu Torregrande e Capo San Marco all’interno del Golfo di Oristano- della Cooperativa - sono state allevate avvalendosi di pratiche ambientalmente sostenibili e socialmente responsabili nel settore dell'acquacoltura utilizzando meccanismi di mercato efficienti, che creano valore lungo tutta la catena.

Cristiana Mura, Team Qualità e Sicurezza Alimentare Nieddittas commenta così questo importante traguardo: "Il lavoro compiuto non è stato sicuramente facile e veloce. Trattandosi di prima realtà a conseguire questa certificazione, ci siamo cimentati in ambiti sicuramente pionieristici. Per questo la soddisfazione è indubbiamente tanta".