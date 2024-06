Petrossi (Sonepar Italia): "Contingenza mercato difficoltosa, ma vendite online in aumento"

"Ciò che è interessante è che in una contingenza di mercato più difficoltosa rispetto a quella degli anni precedenti, le vendite online stanno registrando comunque un importante incremento intorno al 7-8%, con un'incidenza che aumenta ancora di più”. Così Elisabetta Petrossi, Vice President Marketing di Sonepar Italia, a margine della convention annuale ‘Passion for Performance’, organizzata dal Gruppo Sonepar con le sue aziende principali in Italia – Sacchi e Sonepar Italia con Elettroveneta - presso il Centro congressi di Padova. L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto sulle tendenze del mercato e condividere strategie e buone pratiche con fornitori e clienti.