Petrucci: “Bisogna agire dall’infanzia per ridurre il gender gap”

Petrucci: “Nelle discipline STEM il gender gap è ancora fortemente marcato. Bisognerebbe agire quando i ragazzi sono ancora molto piccoli, perché ormai studi scientifici hanno dimostrato che la differenza di genere si sviluppa già in giovanissima età”. Lo ha affermato Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze, alla presentazione del report “Osservatorio STEM 2024 - Empowering the multiple transitions through STEM skills”, lo studio, realizzato da Fondazione Deloitte e dal Public Policy Program di Deloitte.