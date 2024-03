Philea Forum, Mango (Cariplo Factory): “Filantropia mediatrice culturale tra mondi che non comunicano”

“La filantropia può giocare un ruolo da mediatore culturale tra mondi che non si parlano, come le relazioni tra il non profit e il profit.Come Fondazione Cariplo e come Cariplo Factory stiamo lavorando moltissimo in questo senso”. Sono le parole di Carlo Mango, direttore dell'Area scientifica e tecnologica di Fondazione Cariplo e Ceo di Cariplo Factory, l’innovation hub che fa da cornice a ‘Breaking bad (habits) - How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems?’ la due giorni del Research Forum 2024 promossa da Philea, l’ente con sede a Bruxelles a cui aderiscono le fondazioni del continente, compresa Fondazione Cariplo.