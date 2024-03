Philea Forum: professor Sangiovanni-Vincentelli: “Necessaria visione a lungo termine”

“Le fondazioni dovrebbero avere un ruolo di visione a lungo termine che abbia un’importanza a livello sociale e sulla quale costruire le basi su cui poi progredire con l’innovazione”. Con queste dichiarazioni, Alberto Sangiovanni-Vincentelli, Edgar and Harold Buttner Chair of Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, è intervenuto in apertura del Research Forum 2024 promosso da Philea, l’ente con sede a Bruxelles a cui aderiscono le fondazioni del continente, compresa Fondazione Cariplo.