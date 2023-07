Philip Morris lancia Veev One e accelera processo verso un futuro senza fumo

Philip Morris Italia, l’unica azienda nel settore del tabacco ad aver annunciato l’impegno per la costruzione di un futuro senza fumo, lancia oggi sul mercato Veev One, la nuova sigaretta elettronica della famiglia Veev. Con il nuovo dispositivo Philip Morris amplia il proprio portafoglio dei prodotti senza combustione al fine di rispondere alle diverse esigenze dei consumatori italiani ed eliminare le sigarette tradizionali nel minor tempo possibile. Veev one con un nuovo design che la rende più compatta e maneggevole, grazie alla nuova tecnologia di riscaldamento Compact Ceramic, garantisce un gusto uniforme dall’inizio alla fine ed è dotata di un sistema che rileva la bassa quantità di liquido per evitare il surriscaldamento e prevenire il gusto di bruciato. La durata della batteria, incrementata rispetto alla versione precedente, garantisce una esperienza di utilizzo di un intero pod con una sola ricarica. Un singolo pod, grazie a una capienza aumentata a 2ml e alla maggiore potenza di riscaldamento di Veev one, consente fino a 1000 tiri per singola cartuccia*.

“L’ultima versione della famiglia Veev rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un futuro senza fumo ed è logica espressione di una azienda che non ha mai smesso di innovare e di guardare al futuro – ha commentato Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital di Philip Morris Italia – In Italia, come nel resto del mondo, il nostro obiettivo rimane quello di rendere le sigarette tradizionali un ricordo del passato, supportando i fumatori che non smettono nel passare ad alternative senza combustione.”

Nel 2022 Philip Morris International (Pmi) ha dedicato oltre il 99% dei propri investimenti per la ricerca e lo sviluppo di prodotti senza combustione e negli ultimi 15 anni ha investito complessivamente oltre 10 miliardi di dollari per la produzione, la commercializzazione e l'innovazione continua di questi prodotti. A oggi, oltre 900 scienziati di 40 nazionalità diverse ed esperti in circa 30 discipline scientifiche e ingegneristiche studiano lo sviluppo di questi prodotti, il cui valore corrisponde a circa il 35,4% dei ricavi netti di Pmi al secondo trimestre 2023.

Al 30 giugno 2023, sono circa 19,4 milioni i fumatori adulti nel mondo che hanno abbandonato le sigarette per passare ai prodotti senza combustione di Pmi, di cui oltre 2 milioni in Italia. L’obiettivo di Philip Morris, a livello globale, è che entro il 2025 almeno 40 milioni di fumatori di sigarette che altrimenti continuerebbero a fumare, scelgano di passare ai prodotti senza combustione.

Veev One è disponibile nelle tabaccherie, oltre che sui canali e-commerce veev-vape.com, puffstore.it e vaporoso.it, dove sarà possibile acquistare anche i pod Veev One nelle varianti al tabacco, mentolo e fruttati. Il solo dispositivo sarà disponibile anche nei negozi Iqos presenti in tutta Italia. Veev One è concepita come un’alternativa per i fumatori adulti e utilizzatori di e-cig che intendono continuare ad usare prodotti contenenti tabacco o nicotina. Non è destinato ai minori e alle persone che non hanno mai consumato prodotti contenenti tabacco o nicotina o che hanno smesso di farlo. Questo prodotto non è privo di rischi e crea dipendenza.