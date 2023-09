Philipp Plein celebra apertura del terzo store a Las Vegas con Nicolas Cage

Philipp Plein celebra l'apertura del suo terzo negozio a Las Vegas presso 'The Shops at Crystals' con una festa organizzata in collaborazione con l'attore premio Oscar Nicolas Cage. La nuova boutique Philipp Plein a Las Vegas si estende su una superficie di oltre 250 metri quadrati, con arredi per la casa personalizzati Philipp Plein e marmi bianchi come elemento di design principale. Divani lounge contemporanei, podi in marmo e tavoli cromati e in vetro riflettono l'essenza del luxury living celebrato da sempre dallo stilista. Occhiali e orologi Philipp Plein sono disponibili per l'acquisto attraverso una private client experience, così come le collezioni principali di prêt-à-porter 'Modern Renaissance' e 'Mille e una notte'.

'Modern Renaissance' attinge al fascino delle forme rinascimentali e all'eleganza del minimalismo. La collezione donna autunno 2023 riprende questi motivi contrastanti ma complementari, presentando una proposta di abiti lunghi e corti, blazer e pantaloni iperfemminili ed estremamente raffinati. Nella collezione 'Mille e una notte' lo stilista ha immaginato invece un viaggio romantico lungo il percorso che unisce il fascino del Medio Oriente al fashion occidentale.

Il motivo cachemire adorna le sciarpe di cowboy e motociclisti, mentre l'originale motivo persiano a forma di lacrima ricorda un ramo di fiori combinato con un cipresso. Reso iconico nel corso della storia da pittori, architetti e designer, con Philipp Plein il motivo paisley prende nuova vita attraverso una reinterpretazione inaspettata e moderna. La boutique Philipp Plein di Las Vegas celebra i classici codici stilistici di Plein stabilendosi nel suo nuovo quartiere, Las Vegas.