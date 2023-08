Piaggio, entro fine settimana Cda per nuova governance

Per Matteo Colaninno attesa la nomina a presidente esecutivo di Piaggio e Immsi. Michele Colaninno è in arrivo la nomina a ad in Piaggio

Si terrà verso la fine della settimana il consiglio di amministrazione di Piaggio che dovrebbe definire la governance del gruppo dopo la recente scomparsa di Roberto Colaninno. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine all'azienda che spiegano come invece il 'parallelo' cda di Immsi, la holding di famiglia, dovrebbe coincidere quello già fissato per il 5 settembre, in cui saranno esaminata la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno scorso. Per il 53enne Matteo Colaninno (già vicepresidente di Piaggio) è attesa la nomina a presidente esecutivo di Piaggio e Immsi, mentre per il 47enne Michele Colaninno, già amministratore delegato della holding, è in arrivo la nomina alla stessa posizione in Piaggio.

In vista di questi due appuntamenti, comunque, le fonti evidenziano come "a Pontedera si respira aria di fiducia sul futuro", come testimoniato dall'atteggiamento della Borsa dove il titolo Piaggio si mantiene vicino ai massimi storici, e grazie alla circostanza che l'imprenditore mantovano ha saputo indirizzare da tempo le prospettive del gruppo. Fondamentale la presenza in azienda di due figli definiti "manager capaci e con profili complementari" in grado di garantire "continuità" a quello che è sempre più un colosso internazionale.

La complementarietà si ritrova nelle storie di Matteo e Michele, il primo da novembre scorso rientrato appieno in azienda, con nuove deleghe, e più orientato sul lato corporate - grazie anche all'esperienza in Confidustria prima e poi in politica - mentre il secondogenito aveva già da anni responsabilità sul fronte business e una forte attenzione per lo sviluppo del prodotto, testimoniata dalla carica di chief executive of global strategy, product, marketing and innovation.