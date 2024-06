Pichetto Fratin: "Investimenti in Italia continuano a crescere, la Spagna ha una posizione di privilegio nel gruppo di testa"

"Un terzo del prodotto interno lordo italiano è dato dalle esportazioni, e di parimporto dalle importazioni, quindi da investimenti che continuano a crescere. Certamente la Spagna ha una posizione di privilegio nel gruppo di testa con Germania, Francia e con la struttura americana e inglese” ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione della I edizione del Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia, elaborato da Analistas Financieros Internacionales (AFI) e lanciato dalla Camera di Commercio di Spagna in Italia, dalla Camera di Commercio di Spagna e dall’Ambasciata di Spagna in Italia, avvenuta presso la Residenza dell’Ambasciatore di Spagna in Italia.