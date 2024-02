Andrebbe "archiviata" l'immagine dell’Italia come "fanalino di coda" dell’Ue per la crescita economica, perché, anche grazie a Next Generation Eu, l’economia italiana va meglio di quella tedesca e di non pochi Paesi nordici. Lo sottolinea, incontrando a Bruxelles i corrispondenti italiani per la presentazione delle previsioni economiche d’inverno, il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.