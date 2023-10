Piovan, 'da agricoltura arriva tutto ciò che serve per 'fare' cibo'   

"L'agricoltura è tutto ciò che viene per fare il cibo, non è naturale ma un'invenzione dell'uomo. Dove l'innovazione non arriva si rimane sempre fermi nell'agricoltura, un settore che ha bisogno di innovazione". A dirlo Deborah Piovan agricoltrice, divulgatrice, scrittrice intervenendo al 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z', organizzato oggi da Cirfood presso il centro di ricerca e innovazione Cirfood district.

"Le sfide per l'agricoltura - osserva - sono di tipo economico, demografico, climatico, avversità biotiche e abiotiche, sostenibilità ambientale e di comunicazione. Ciò che non produciamo qui lo importiamo e la nostra azione ha effetti nei Paesi da cui importiamo".

"La Fao - ricorda - ci dice che il 40% dei raccolti mondiali va perso per insetti e malattie e bisogna lavorare per ridurre questa percentuale, perché è uno spreco di risorse che sono già limitate. Gli strumenti a disposizione sono la genetica, la meccanizzazione, la chimica, il digitale, la ricerca, la formazione e la comunicazione".