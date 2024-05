Pipeline & Gas Expo, Arzà (Assogasliquidi - Federchimica): "Industria gas liquefatti investe in ricerca per prodotti sempre più sostenibili"

“L'industria dei gas liquefatti sta facendo importanti investimenti per finanziare la ricerca così da arrivare ad avere dei processi industriali che possano produrre molecole di origine bio e prodotti sempre più sostenibili per alimentare sia i veicoli che i sistemi di riscaldamento delle abitazioni”. Lo afferma ai microfoni dell’Adnkronos Andrea Arzà, presidente Assogasliquidi - Federchimica, a margine del convegno 'La rilevanza degli idrocarburi e in particolare del gas quale fonte energetica fondamentale fino al 2050 per il futuro sostenibile del Paese', svoltosi in occasione della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.