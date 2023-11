“Con il piano industriale 'Insieme 2025’ abbiamo indicato che vogliamo dare un supporto strategico e forte alle piccole aziende italiane. Come SACE abbiamo già 40mila clienti PMI e ne vogliamo raggiungere almeno 65mila entro il 2025. Per fare questo mettiamo a disposizione tutti i nostri prodotti assicurativi”. Lo ha detto il Regional Manager PMI di SACE, Fabio Colombo, a margine della tappa di Latina del SACE in tour che si è tenuto nel capoluogo pontino.