Pmi e intelligenza artificiale, il rapporto presentato al talk 'In prima fila'

Il talk 'In prima fila: C'è Connected Economy' ha presentato, venerdì 23 giugno, l'istantanea del rapporto tra Pmi e intelligenza artificiale firmata dall'Università Politecnica delle Marche (Univpm). Con Paolo Crepet, Matteo Colaninno e il sottosegretario all'Economia Lucia Albano.

"L'appuntamento con l'innovazione aziendale firmato da Tai Think About It per la sua seconda edizione ha scelto - spiega Filippo Barbetta (Tai) - di esporre la prima istantanea compiuta della relazione tra Pmi e Ai. Il talk, condotto dal vicedirettore del TgLa7, Andrea Pancani, ha riunito, venerdì 23 giugno, dalle 16 a Castelfidardo alla Sala Conferenze della Garofoli, amministratori delegati e dirigenti d’azienda italiani. Al centro della discussione che ha coinvolto manager, intellettuali ed economisti, il racconto dell'indagine su impresa ed Ia a cura dell’Università Politecnica delle Marche".

"Lo studio - prosegue Barbetta - presentato dal prof Luca Marinelli (Univpm) rivela che un terzo delle aziende interpellate (35%) ha avviato un progetto di intelligenza artificiale o dichiara che investirà in AI entro l’anno. Il 10% ritiene che questa innovazione introdurrà cambiamenti dirompenti. L’80% ritiene che avrà un impatto sulla produzione. I principali ambiti di applicazione riguardano la manutenzione preventiva, il controllo della qualità dei prodotti e le simulazioni (digital twins, 3-D modelling). L’avvento di Chat Gpt ha generato un enorme interesse verso l’Ai, soprattutto quella di tipo generativo. Tuttavia, secondo gli intervistati, la conoscenza e la consapevolezza delle imprese rispetto ai reali campi applicativi è ancora piuttosto scarsa.

"Dobbiamo salvare l'intelligenza reale - è intervenuto Paolo Crepet - e non abbandonarci alla seduzione di credere che l'intelligenza sia la comodità. É esattamente il contrario. Lo insegna la vita. L' intelligenza é un rischio. Non un algoritmo. L'algoritmo deve darmi da mangiare ma il pensiero deve darmi da immaginare, da creare e da sperare".

Per Matteo Colaninno (Vicepresidente Esecutivo Gruppo Piaggio) occorre "una visione che contemperi, un quadro chiaro di regole da un lato e dall'altro la possibilità di avere una gestione di informazioni e dati di livello più elevato per stare dentro quest'epoca. Ci sono 24 miliardi nel Pnrr dedicato a questo".

"L'intelligenza artificiale è entrata a far parte anche dell’attività politica - ha commentato il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano - Strumenti di Ia sono previsti anche all’interno della legge delega fiscale attualmente all’esame del Parlamento per combattere l’evasione fiscale. Tuttavia, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è opportuno trattare la materia sia a livello europeo che internazionale. Sarà uno dei temi che verranno affrontati nell’ambito del prossimo G7 che si terrà in Puglia".