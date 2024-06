PMI, Fancel (Generali): “Welfare aziendale è strumento di aiuto e prevenzione per dipendenti"

"Serve una grande diffusione sotto al profilo culturale. In queste edizioni le imprese interessate sono sempre più numerose. La parte di welfare deve integrare la compensazione dei dipendenti. Questo è importante per tutto ciò che riguarda prevenzione e aiuto che viene dato ai dipendenti e ai famigliari. In termini di risconto dal punto di vista sociale abbiamo il tema della sostenibilità che è primario.” Ha dichiarato Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo Generali Italia a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2024.