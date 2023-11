Pmi, Picozza (Informare): "Cresce export regione Lazio, al via collaborazione con SACE"

il Consigliere Delegato all'internazionalizzazione Azienda Speciale Informare della Camera di Commercio Frosinone e Latina, Carla Picozza, a margine della tappa di Latina del Sace in tour che si è tenuto nel capoluogo pontino

"L’evento di oggi, l’unico a livello regionale che l'azienda fa sui territori della regione Lazio, nasce per creare una collaborazione con Sace. All'evento ci sono stati moltissimi interventi ed hanno partecipato moltissime persone che hanno accolto il nostro invito a venire per conoscere i progetti di Sace, le loro possibilità di finanziamento e quelle di aiuto all’internazionalizzazione delle nostre imprese". Lo ha detto il Consigliere Delegato all'internazionalizzazione Azienda Speciale Informare della Camera di Commercio Frosinone e Latina, Carla Picozza, a margine della tappa di Latina del Sace in tour che si è tenuto nel capoluogo pontino.

“La Camera di Commercio vede crescere l’export nella regione Lazio. Frosinone e di Latina stanno dando delle grosse soddisfazioni e risultati in termini di internazionalizzazione, anche grazie all’aiuto della nostra azienda speciale Informare”, ha concluso Picozza.