Pnrr, Gentiloni: “2026 scadenza molto rigida”

Non per volere della Commissione europea, ma degli "Stati membri" dell’Ue

La scadenza del 2026 per la Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, è "molto rigida". Non per volere della Commissione europea, ma degli "Stati membri" dell’Ue, che così l’hanno voluta nel 2020, quando hanno approvato il Recovery Plan, poi declinato nei vari Pnrr nazionali. A ricordare ancora una volta che le speranze in una proroga dei termini del piano rischiano di essere mal riposte è stato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, a Lussemburgo a margine dell’Eurogruppo.