Pnrr, parla Freni (Mef): "Spenderemo tutto, revisione progetto per progetto"

La sfida del Pnrr "non ci spaventa. Tutt’altro: siamo sicuri di farcela e quindi di spendere tutti i 191,5 miliardi del Piano di ripresa e resilienza, oltre ai 30,6 miliardi del Piano nazionale complementare". Lo sottolinea il sottosegretario all'Economia Federico Freni in un'intervista all'Adnkronos.

Bisogna "spendere tutto e bene - incalza l'espoente leghista - è una possibilità che è assolutamente perseguibile, direi anzi un dovere che spetta a questo governo".

La spesa, osserva Freni, "non è un concetto astratto, un esercizio contabile fine a se stesso. Per troppo tempo ci siamo focalizzati sulla tempestività della spesa, che resta ovviamente un principio imprescindibile, ma abbiamo pensato, poco e male, all’efficienza della messa a terra delle risorse. La spesa è lo strumento per trasformare le risorse in ferrovie, asili nido, scuole digitali: concretezza, perseveranza e responsabilità sono gli elementi fondamentali della nostra bussola, necessaria per riorientare la spesa e offrire risposte puntuali alle esigenze dei cittadini e delle imprese". Ecco perché "la revisione del Pnrr darà forma al nuovo assetto della spesa, senza rinunciare neppure a un centesimo di euro", sottolinea il sottosegretario.

"Quello che vogliamo fare, soprattutto - insiste il sottosegretario al Mef - è utilizzare le risorse in maniera efficiente: proprio per questa ragione siamo impegnati in una revisione, progetto per progetto, con l’obiettivo di rendere ancora più forte la spinta che il Pnrr può dare alla crescita economica e allo sviluppo del Paese".

Le valutazioni sulle modifiche da apportare al Piano "sono in corso, in piena sintonia con i ministeri e la Commissione europea. Al massimo tra qualche settimana avremo un quadro chiaro e definito della revisione del Pnrr". Quanto sarà grande la 'fetta' di progetti da dirottare su piani con un orizzonte temporale più lungo ancora è da valutare. "In questo momento - osserva Freni - è prematuro parlare di quote: siamo impegnati nella fase che precede questa riallocazione e cioè nell’analisi delle 118 misure che, per diverse ragioni, a iniziare dall’aumento dei costi delle materie prime, presentano elementi di debolezza. Sicuramente potenzieremo RepowerEU, che al momento può contare su circa sei miliardi: rafforzare l’autonomia energetica e la transizione ambientale è un obiettivo che richiede un impegno importante".

Infine il sottosegretario interviene sulla querelle per limitare i controlli della Corte dei Conti, escludendo il rischio di un indebolimento della vigilanza. "Il Pnrr prevede numerosi presidi di legalità a tutela degli investimenti. Il governo non ha alcuna intenzione di indebolire o limitare i controlli, che sono necessari per prevenire le frodi e le infiltrazioni della criminalità organizzata" sottolinea.

"L’intervento sul controllo concomitante della Corte dei conti nasce dall’esigenza di evitare doppioni, in termini di controlli, che possono rallentare i progetti" chiarisce Freni. "La sovrapposizione con i controlli comunitari rappresenta un’anomalia, che è stato giusto superare. Nessuno intende depotenziare il ruolo prezioso e imprescindibile che esercita la magistratura contabile: gli altri controlli restano intatti, così come tutti gli strumenti che la Corte ha per esprimere le proprie valutazioni sull’attuazione del Pnrr", conclude.