Polestar main partner alle celebrazioni dei 20 anni di Fondazione Veronesi

Unite dalla mission di migliorare il futuro della società, Fondazione Umberto Veronesi EST e Polestar, marchio svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni, hanno dato vita ad un evento esclusivo nel centro di Milano, la prima in qualità di organizzatore e la seconda in veste di main sponsor. Per celebrare il ventesimo anniversario della Fondazione e raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica nell’ambito dei tumori tipicamente femminili, si è tenuto un concerto a cura dell’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala.