Poletti: “Pandemia e crisi dei prezzi hanno richiesto interventi emergenziali e strutturali su cui costruire maggior resilienza”

Poletti: “La crisi della pandemia e la crisi dei prezzi hanno nature strutturali molto diverse ma un elemento in comune, la dimensione globale. Hanno chiesto interventi coordinati a livello europeo tra regolatori e questo, per la sicurezza degli approvvigionamenti, ha richiesto scelte comuni che prima non erano mai state fatte, penso agli stoccaggi gas, regole comuni per assicurare il gas necessario per affrontare l'inverno, ma è anche richiesta una tempestività che i rituali europei tante volte non avevano consentito. Fuori dalla liturgia burocratica i regolatori si sono coordinati, ad esempio per aiutare le famiglie meno abbienti e per condividere best practice, a monitoraggio di quello che è successo. Infatti, molti aiuti sono stati omogenei tra paesi. Quindi, da un lato interventi emergenziali, dall'altro interventi strutturali che rimarranno, su cui possiamo costruire maggior resilienza del nostro sistema. I regolatori stanno partecipando alle discusssioni sulla riforma del mercato elettrico e stanno lavorando anche ad una migliore connessione delle rinnovabili, migliore gestione della domanda e risparmio energetico.” così Clara Poletti, Componente del Collegio ARERA e presidente del Board dei Regolatori di ACER, a margine della Relazione Annuale 2023 di Arera, presentata al Parlamento e al Governo.