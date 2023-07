Politecnico Torino a caccia di giovani talenti, 19enne ammesso all'Early Research Honors School

Il Politecnico di Torino intensifica la caccia di giovani talenti. Un futuro brillante, infatti, è quello che si prospetta a Giulio Cosentino, 19enne torinese - diplomato quest’anno con 100 e lode al Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” e vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi Internazionali di Fisica di Tokyo - dato che sarà uno degli ammessi alla prima edizione della Early Research Honors School. Ad annunciarlo è il Politecnico di Torino che ha dato vita all'iniziativa di Ateneo nata per consentire alle matricole, selezionate nel top 0.5%, di fare ricerca scientifica sin dal primo giorno in Ateneo.

Il PoliTo evidenzia che in realtà il giovane, che si è iscritto al corso di studi in Ingegneria Fisica, nel 2019 era già stato selezionato per un progetto pilota proposto dal Politecnico al Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” per individuare giovani talenti nelle discipline scientifiche e coinvolgerli un pomeriggio alla settimana nelle ricerche sui campi elettromagnetici a fianco di un gruppo di ricerca dell’Ateneo. L’idea di un progetto sperimentale per liceali è nata nel 2018 prendendo spunto dalle iniziative che intraprendono in questo senso le più prestigiose università internazionali per attrarre gli studenti più dotati e offrire loro le migliori opportunità per coltivare il proprio talento.

La sperimentazione, riferisce il Politecnico di Torino, ha dato da subito risultati superiori alle aspettative, dato che Cosentino e Carlo Baronio, gli unici che si erano dimostrati all’altezza del compito superando le fasi di selezione, sono stati invitati ad esporre il proprio lavoro negli Stati Uniti nella più prestigiosa conferenza internazionale del settore ed hanno potuto prendervi parte grazie al supporto anche economico del Politecnico. Un’esperienza che sicuramente è servita a Giulio anche nella conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi Internazionali di Fisica (IPhO 2023) - che si sono appena tenute a Tokyo dal 10 al 17 luglio scorsi - e che gli serviranno come solide basi per affrontare questa nuova sfida.