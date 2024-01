Per i contratti Rc auto, sottoscritti nel mese di novembre 2023, il prezzo medio è di 391 euro in aumento del 7,1% su base annua in termini reali (7,8% in termini nominali). E' quanto emerge dall'indagine sui prezzi effettivi per la garanzia dell'assicurazione, comunicati dall'Ivass. Il livello dei prezzi medi risulta ancora inferiore al dato osservato nel periodo pre-pandemico (403 euro a novembre 2019).

Le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +4,6% (Ascoli) e il +12% (Imola). Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 248 euro, in aumento rispetto all’anno precedente (+3,1%). Gli assicurati, assegnati a classi di merito superiori alla prima, registrano un incremento di prezzo (+11%) più alto rispetto alla media nazionale.