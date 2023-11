Pompei (Deloitte): "L'Intelligenza artificiale porterà benefici a tutti i settori"

“Abbiamo voluto promuovere questo evento perché il tema dell’AI è sui tavoli di tutte le grandi aziende e delle istituzioni. Si tratta, indubbiamente, di un qualcosa che sta pervadendo la vita di tutti i giorni. Ci è sembrato, quindi, opportuno fare un momento di comunicazione e di divulgazione per mettere in evidenza le grandi opportunità per tutti i settori che potranno disporre dell’AI e della sua evoluzione, tenendo presente che questa va indirizzata verso uno sviluppo con principi etici che tutti ci auspichiamo. Questo non è banale; per arrivare a tale obiettivo sarebbe importante che imprese e istituzioni lavorino a stretto contatto”. Sono le parole di Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Central Mediterranean, a margine dell’evento dell’Innovation Summit 2023 svoltosi al MAXXI di Roma, nel pomeriggio del 28 novembre.

L’AD della nota azienda di consulenza sottolinea, inoltre, che sarà fondamentale inquadrare l’intelligenza artificiale in una normativa adeguata a farla sviluppare nel miglior modo possibile: “Dalle istituzioni ci si aspetta un quadro regolamentare che consenta di incanalare l’AI, senza frenarla, verso i principi di valori adeguati. Non sarà semplice, in quanto l’intelligenza artificiale ha una tale rapidità di evoluzione che, inevitabilmente, la regolamentazione andrà all’inseguimento”.

In chiusura, Pompei fa una previsione: “Il futuro è da costruire, siamo solo all’inizio. L’AI, in realtà, già esiste da tanti anni, ma l’evoluzione che ha avuto negli ultimi mesi e quella che ci si aspetta nei prossimi è estremamente straordinaria. Ci aspettiamo, quindi, impatti altrettanto straordinari”.