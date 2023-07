“La legislazione che ha introdotto in Italia il modello delle società benefit è diventato un modello a livello internazionale, in quanto estremamente innovativo ed efficace per declinare i principi di sostenibilità. Le undici società del network di Deloitte sono società benefit.” Così Barbara Pontecorvo, Resp. Sede di Roma Deloitte Legal, durante il primo appuntamento dell’evento Forum Legal Next, che ha preso il via a Milano.