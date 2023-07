Pop-up Prada Tropico sbarca a Formentera

Prada presenta il nuovo pop-up store Prada Tropico presso Es More a Formentera, insieme a una speciale collezione donna e uomo. Un acceso contrasto cromatico tra bianco e blu, enfatizzato da giochi di luce e da motivi grafici a righe, caratterizza il pop-up store, dedicato a una speciale selezione di abbigliamento, borse, calzature e accessori per donna e uomo. I codici visivi del brand vengono rivisitati in chiave contemporanea guardando a immaginifici mondi lontani.

Allestito presso Es More a Formentera, l’ambiente coniuga la sobria razionalità degli spazi, improntati a una nitida ortogonalità, con il sapore pop di elementi come i neon, usati per disegnare la scritta Prada e l’iconico logo triangolo. I pavimenti riprendono il gioco di righe delle pareti, mentre gli arredi in essenze di legno naturale connotano l’atmosfera con un tocco rilassato. In questo spazio evocativo viene presentata una selezione di prodotti uomo e donna che mescolano temi diversi con nuove interpretazioni dei motivi iconici del marchio.

Capi essenziali riecheggiano la disinvoltura dell'estate attraverso camicie in popeline, abiti lunghi leggeri, beachwear raffinato, oltre a numerosi accessori dai colori chiari e motivi geometrici. Spontanea e sofisticata, la selezione prêt-à-porter alterna capi rilassati in lino e popeline in bianco, blu e toni neutri con fantasie e classiche righe marinière. La classica camicia bianca diviene un abito da sera per le donne, e una tunica al ginocchio per gli uomini. Il gioco delle proporzioni influenza anche la percezione, sovvertendo l'uso originario dei capi e riproponendoli in una veste nuova.

Gli accessori sottolineano il mood raffinato ma disinvolto: l’uomo indossa mocassini formali, la donna sandali o espadrillas. Numerose le borse per diverse occasioni: tote con righe e stampe geometriche, insieme alla nuova Prada Arqué, disponibile in nero, bianco e cognac. Immergendosi nella stagione del relax, cappelli e occhiali da sole squadrati completano i look, diventando must have dell'estate.