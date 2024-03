Porti, Prete: "Sviluppo al Sud grazie a impianti eolici offshore e idrogeno"

''Ci sono navi sempre più grandi e per evitare congestioni è necessario il collegamento ferroviario. I porti del Mezzogiorno sono in crescita e saranno fondamentali per lo sviluppo delle produzione di impianti eolici offshore e l'idrogeno. Abbiamo un'attenzione particolare all'energia e alla sostenibilità ambientale, abbiamo capacità molto competitive''. Lo sottolinea Sergio Prete, presidente AdSp del Mar Ionio, intervenendo a LetExpo, la fiera del trasporto e delle logistica sostenibili, organizzato da Alis a Verona.