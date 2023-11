Porti, Rixi: "Crescita Civitavecchia fa bene anche ad agricoltura e industria"

"Il porto di Civitavecchia ha superato tutti i porti liguri messi insieme. Civitavecchia è una piattaforma logistica sul Mediterraneo, oltre al tema croceristico c'è tutto il tema industriale e agroalimentare. Aumentare i flussi vuol dire avere strade e ferrovie che evitano di congestionare i trasporti. Nei prossimi anni ci saranno altre sfide importanti, come il Giubileo, se saremo capaci potremo trarre altri vantaggi sia per l'attività portuale che per le realtà circostanti. I risultati che danno i porti italiani ce li invidiano nel resto del mondo". Lo afferma Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla conferenza di presentazione dello Autorità portuale di Civitavecchia, sottolineando che "se cresce il settore marittimo cresce anche quello agricolo e industriale”