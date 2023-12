Prosegue a novembre il trend di crescita del numero di post prodotti sui temi Esg e sono in netto aumento le interazioni, che raggiungono il picco più alto dell'anno. I dati emergono dal focus mensile a cura dell’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con l'Adnkronos, che misura l’impatto dei temi ESG nella comunicazione social delle 300 principali aziende italiane secondo lo studio R&S Mediobanca. In evidenza in termini assoluti su tutti i KPI monitorati CDP, Hera, Poste Italiane e Webuild. In uno specifico focus sulla giornata contro la violenza sulle donne spiccano Sorgenia, TIM e Invitalia.

I risultati principali

A novembre, il 72% delle aziende inserite nel monitoraggio ha pubblicato sui social contenuti ESG, dato in leggera crescita rispetto ad ottobre (69%). Di queste, il 34% hanno pubblicato meno di 5 post (40% ad ottobre). Aumentano quindi numero di aziende che pubblicano su temi ESG e numero di contenuti pubblicati. Prosegue infatti il trend di crescita del numero di post prodotti (+6% su ottobre, +28% su settembre), mentre le interazioni totali degli utenti sono in netto aumento (+48% rispetto ad ottobre) e raggiungono il picco più alto dell’anno. Significativo e in aumento anche il tasso di engagement generato dai post ESG, che risulta anche a novembre superiore a quello degli altri temi. Il dato di incidenza dei temi ESG sale al 15%, dato più alto del 2023.

I temi di cui si parla di più

Nel mese di novembre si può identificare un picco importante, il 25 novembre, per il rilancio da parte di diverse aziende di post legati alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne e i riferimenti all’adesione di alcune aziende al progetto di sensibilizzazione “panchine rosse”.

Di cosa parlano le aziende, area per area

A novembre 2023 rimane piuttosto alta l’incidenza dei temi E, che si attesta al 53%, ma si assottiglia il gap con l’area S, che sale dal 34% al 45%. Contenuto e stabile al 2% il peso dell’area G. Anche a novembre il tasso di engagement più alto si registra per i temi S, che risultano pressoché stabili rispetto ad ottobre. Si riducono invece i valori di engagement rate delle area E. L’area E appare molto accentrata sui temi di Sostenibilità ambientale. Sempre rilevanti i cluster Energie Rinnovabili, Transizione Energetica i cluster legati a mobilità elettrica, economia circolare e decarbonizzazione. La cluster cloud mostra un'attenzione particolare Parità di Genere, Inclusione Sociale, Disuguaglianza Sociale e Benessere dei Dipendenti. Ancora poco significativo l'impatto del cluster Governance: sui social network i temi G, più legati all'organizzazione della governance aziendale (trasparenza con gli azionisti e con gli stakeholders, investor relations ecc) risultano meno veicolabili.

Gli hashtag più utilizzati

Tra gli hashtag più frequenti, oltre a #sostenibilità, #ESG e #sustainability, spiccano gli hashtag legati alla giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne (#panchinerosse, #giornatacontrolaviolenzasulledonne, #stopviolenceagainstwomen, #insiemeperledonne ecc). Sempre molto utilizzati #innovation e #green e i diversi hashtag sulla sostenibilità ambientale, tra i quali si segnala #ecomondo.

Focus settori

Molto alto il coinvolgimento delle aziende a novembre. Spiccano le aziende del settori Bancario-Finanziario: il 96% delle aziende monitorate di questo settore ha pubblicato post su temi ESG. Seguono: Assicurazioni (83%) e Telco (80%). L’incidenza maggiore dei temi ESG sul totale dei contenuti social prodotti si conferma per il settore Energia – Oil, con il 41%. Seguono Industria&Servizi (26%) e Assicurazioni (24%). L’engagement rate più alto lo registra il settore Assicurazioni (0,86%). Seguono Pharma (0,74%) e Trasporti (0,74%). La “E” è maggiormente presidiata dai settori Automotive (73%) e Energia – Oil (72%). La “S” è maggiormente presidiata dai settori Media (76%), Pharma (67%) e Commercio (63%). Seguono a distanza Moda (55%) e Bancario-Finanziario (52%). Il settore Bancario-Finanziario risulta il più rilevante per l’area G (7%). Limitata la copertura dell’area G da parte degli altri settori

Focus parità di genere, in evidenza Invitalia

Invitalia ha scelto di contribuire al dibattito sulla violenza contro le donne partendo dalla propria esperienza concreta nel sostegno all’imprenditoria femminile. Uno strumento di indipendenza economica e di emancipazione delle donne a cui l’Agenzia dà supporto, non solo gestendo i principali incentivi nazionali, ma anche attraverso servizi di accompagnamento e supporto alle imprese e con iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale femminile, con particolare attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. Proprio questo approccio ha consentito di attivare la comunità dei dipendenti che si sono sentiti parte attiva, anche grazie ad attività di sensibilizzazione interna, come ad esempio l’illuminazione dell’ingresso e dei corridoi interni di Invitalia con i colori simbolo del 25 novembre.

Focus parità di genere, in evidenza Sorgenia

Avviato nel 2018, #sempre25novembre è il percorso di Sorgenia contro la violenza di genere, che si è composto nel tempo di tanti elementi. I social sono sempre restati un tassello fondamentale, un canale di incontro e confronto autentico con una pluralità di stakeholder. Nel 2023 è stato rafforzato il contribuito alla diffusione del numero 1522 e l'informazione si è focalizzata sui segnali d’allarme e su come aiutare in caso di violenza. Coerenti con il principio che un giorno non basta e che l’impegno contro la violenza di genere debba essere tutti i giorni, sono state avviate alcune rubriche che si svilupperanno durante tutto il 2024, per sensibilizzare sulle diverse forme che la violenza può assumere. In particolare, con la creatività “Red Flag”, ogni mese sarà sollecitata la riflessione su alcuni comportamenti apparentemente innocui, che sono invece essi stessi espressioni di violenza: dal commento a sfondo sessuale al controllo del telefono. Miriam Frigerio, Head of Brand and Communication di Sorgenia, commenta: “Superare la violenza di genere richiede un cambio culturale e una riflessione profonda da parte di tutti, un fronte comune fatto di aziende e persone, che si ritrovino intorno a principi fondamentali e scelgano di adoperarsi per una vera consapevolezza a tutti i livelli della società. In quest’ottica, il lavoro fatto con gli aeroporti e le farmacie del nostro Gruppo è per noi un passo importante, un esempio che speriamo possano seguire anche i nostri clienti e i molti soggetti con cui stiamo entrando in contatto. Il nostro sogno è che #sempre25novembre, nato come progetto aziendale, diventi un’alleanza fra realtà diverse impegnate per lo stesso obiettivo, e poi diventi inutile, quando finalmente la violenza sulle donne non sarà più un’emergenza”.

Focus parità di genere, in evidenza TIM

A luglio 2023 è stato lanciato uno spot insieme alla Nazionale di calcio femminile, un omaggio alle donne che mettono i loro sogni davanti ai pregiudizi e alle persone che con TIM vogliono sfidare gli stereotipi. A settembre è stata annunciata la nascita delle Cabine Intelligenti che, tra le loro funzionalità, prevedono la possibilità per le donne che si trovano in situazioni di rischio di chiedere assistenza. All’interno della 4W4I, la maratona sull’inclusione ideata da TIM, è stata presentata l’APP Women Plus per facilitare alle donne l’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso la segnalazione di vacancy, formazione e mentorship, e sono nati i Punti Viola TIM, rifugi sicuri contro la violenza, in collaborazione l’associazione no profit DonneXStrada. Per la giornata contro la violenza sulle donne è stato inviato un SMS di sensibilizzazione a circa 10 milioni di clienti, avviata una campagna social sui Punti Viola e messe on air le sigle calcio (TIM è sponsor della Serie A) contro la violenza di genere. Per coinvolgere un pubblico sempre più ampio è nata inoltre la nuova campagna di comunicazione istituzionale TIM, che dall’inizio di dicembre ha attraversato il web e le strade delle principali città italiane: donne del mondo dello sport e del lavoro testimoniano la disparità nei diversi ambiti, stimolando la consapevolezza verso gli ostacoli da superare. Di più su LaParitàNonPuòAspettare.

Esg Social Channel Tracker, l'infografica completa

