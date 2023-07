Poste, 2ruotExpress di Sda per trasportare moto e bici anche in vacanza

Con il servizio di trasporto moto e bici 2ruotExpress di SDA, attivo tutto l’anno, è possibile spedire i veicoli a due ruote in tutta Italia e in Spagna (per la sola città di Barcellona) in sicurezza e in tempi rapidi. Utile per molti che ora sono in partenza per le vacanze, il servizio permette di spedire moto, scooter e biciclette. Le moto viaggiano in apposite gabbie metalliche di diverse dimensioni e per le bici invece sono disponibili imballi dedicati. Le gabbie contenenti le moto vengono monitorate durante tutto il trasporto tramite un sistema satellitare, che consente all’assistenza dedicata di tracciare il trasporto per tutto il viaggio.

Il servizio prevede che il ritiro e la consegna del mezzo venga effettuato dai clienti direttamente presso le sedi Sda. L’assistenza dedicata al servizio confermerà a mezzo mail gli indirizzi delle filiali SDA, il costo include una garanzia assicurativa per incendio, furto, rapina e danneggiamenti fino a euro 1.500.