Poste: anche le SIM PosteMobile diventano ECO

Il costante impegno di PostePay Spa in materia di ecosostenibilità ha portato alla graduale implementazione di politiche e azioni rivolte a ridurre l’impatto ambientale. Dopo aver iniziato la conversione delle carte di pagamento in plastica verso materiali ecofriendly, ora l’attenzione dell’Azienda si è concentrata sulle SIM PosteMobile, che ad oggi conta 4,5 milioni di linee mobili in tutta Italia.

PostePay, infatti, ha immesso sul mercato le nuove SIM ECO, realizzate con plastica riciclata e in formato più piccolo, dimezzandone le dimensioni e di conseguenza la quantità di plastica necessaria alla produzione.

Con lo stesso approccio è stato creato anche il packaging che contiene la SIM e la busta con la welcome letter. Nel dettaglio, la carta utilizzata proviene da un ciclo “ecosostenibile” che prevede che siano ripiantati tanti nuovi alberi quanti ne vengono utilizzati per la produzione.

Le nuove SIM ECO sono destinate a sostituire progressivamente quelle precedenti.

Questa ulteriore iniziativa in materia di sostenibilità ambientale di PostePay si inserisce nel quadro delle politiche «ESG» (Environmental, Social and Governance) del Gruppo Poste Italiane finalizzate a promuovere la tutela dell’ambiente lungo tutta la cate