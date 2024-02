Poste: assistenza clienti su Poste Energia anche tramite assistente digitale

In collaborazione con TgPoste.it

Attivo anche per i servizi di luce a gas di Poste Energia, l’Assistente Digitale di Poste Italiane, il sistema di supporto alla clientela basato sull’intelligenza artificiale, che dialoga 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in linguaggio naturale tramite chat sul web al sito poste.it o App Postepay e sul canale telefonico.

Per ricevere supporto telefonico automatico su offerta luce e gas è sufficiente chiamare il numero gratuito 800.001.199 (servizio attivo per parlare con un operatore dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00) oppure dall’estero il numero +39 06.452.611.99 (il costo della chiamata da cellulare o da linea fissa dipende dal contratto telefonico. Numero attivo per parlare con un operatore dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00).

Oltre a fornire informazioni di carattere generale sull’offerta, i clienti possono avvalersi del supporto dell’Assistente Digitale per: verificare lo stato di attivazione del servizio; controllare i pagamenti delle bollette; registrare l’autolettura del gas. Il canale è attivo anche tramite chat sul sito poste.it oppure tramite App Postepay. Nel caso in cui l’Assistente digitale non sia in grado di trovare la soluzione, provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore. L’Assistente Digitale di Poste Italiane è un bot sempre più evoluto e competente, in grado di offrire supporto su un’ampia gamma di servizi del Gruppo Poste Italiane, velocizzando i tempi di risposta di molte richieste.