Poste celebra Safer Day, consapevolezza online per vivere web in sicurezza

In collaborazione con TgPoste.it



Martedì 11 febbraio si celebra il Safer Internet Day (Sid), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. La sicurezza è da sempre una priorità per Poste Italiane. Un sistema di difesa a 360° organizzato dall’Azienda, che mette a disposizione strumenti per aiutare gli utenti a riconoscere le potenziali frodi e si attiva a loro tutela qualora i truffatori riescano a carpirne la fiducia. Il Centro Prevenzioni Frodi oggi rappresenta un fiore all'occhiello, grazie anche a un team altamente specializzato e a tecnologie innovative, che ci consentono di monitorare, analizzare e intervenire con tempestività ed efficacia, garantendo un livello di protezione senza precedenti.

Attraverso il Cert (Computer Emergency Response Team) Poste Italiane è in prima fila anche sul fronte della sicurezza informatica. I cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuove tecniche e strumenti per violare i sistemi al fine di arrecare danni economici o reputazionali. Poste Italiane è particolarmente attenta all’educazione e sensibilizzazione dei cittadini per un uso consapevole e sicuro di internet e si attiva attraverso programmi di formazione per i dipendenti e percorsi multimediali disponibili sul sito di Educazione Digitale.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili all’interno della sezione web. La sezione “Come difendersi dalle truffe” del sito Poste Italiane mette inoltre a disposizione informazioni, vademecum, videopillole, podcast e infografiche utili per imparare a riconoscere le potenziali minacce della rete.