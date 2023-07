Poste, con Delivery Web sconto su spedizioni nazionali anche per invio valigie

Fino al 31 luglio 2023 è possibile usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino delle spedizioni inviate in Italia utilizzando il servizio Poste Delivery Web, il servizio di Poste italiane per spedire pacchi via web dal sito Poste.it oppure tramite l’App Ufficio Postale, senza stampare nulla. Per avere lo sconto - si legge in una nota - è sufficiente inserire l’apposito codice promozionale Saldi23, pubblicato anche sul sito www.poste.it. Il servizio permette di spedire oggetti fino a 30 kg, incluse valigie, che possono essere consegnate direttamente presso la località di vacanza, seguendo le istruzioni di confezionamento presenti sul sito poste.it.

È possibile prenotare il ritiro del pacco a domicilio, oppure portare la spedizione presso l'ufficio postale o il Punto Poste più comodo. Tra le opzioni di consegna disponibili, oltre che all’indirizzo del destinatario, è anche possibile consegnare il pacco in Fermoposta in Ufficio Postale o presso un Punto Poste abilitato tra gli oltre 13.000 tabaccherie, bar, cartolerie, edicole e negozi KiPoint e gli oltre 80 supermercati Carrefour.

Il cliente può evitare di stampare la lettera di vettura e spedire in modalità “paperless” senza costi aggiuntivi. Per le spedizioni dirette all’interno della stessa città, Poste Delivery Web prevede l’opzione “instant” per consegnare il pacco in giornata, in poche ore e anche nel weekend, nelle città abilitate.