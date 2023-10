Poste con Elis a sostegno dei giovani con progetto NextGeneration

In collaborazione con TgPoste.it

È giunto al termine della quarta edizione il progetto «Next Generation», promosso da Poste Italiane in collaborazione con il Consorzio ELIS. L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni, per sviluppare competenze utili per il loro futuro e promuovere l’orientamento al lavoro. Protagonisti gli studenti tra i 16 e i 18 anni di alcune scuole superiori di diverse città e i figli dei dipendenti di Poste Italiane.

Il progetto ha previsto diversi incontri formativi e laboratori, per approfondire tematiche di rilevo per lo sviluppo di nuove competenze. Oltre le attività di didattica più tradizionale, quest’anno il progetto ha focalizzato l’attenzione dei ragazzi, sul valore della lettera scritta a mano come strumento di comunicazione e mezzo per stabilire un contatto con l’altro. Con il carcere minorile di Roma “Casal del Marmo” è stato promosso il progetto “A metà strada” avviando uno scambio epistolare tra i ragazzi delle scuole ed i loro coetanei detenuti.

È stata inoltre organizzato il Creathon, una maratona creativa di una settimana in cui i ragazzi, hanno provato a ideare un francobollo, che rappresentasse il valore della lettera scritta a mano come mezzo in grado di accorciare le distanze. Il percorso si è concluso con la partecipazione al Summer camp residenziale in Elis, dove i ragazzi si sono ritrovati insieme per una settimana, per realizzare l’idea vincitrice del Creathon. I lavori realizzati sono stati presentati all’Azienda in una cerimonia conclusiva, che ha visto anche l’annullo filatelico da parte di ogni ragazzo partecipante.