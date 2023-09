Poste, condizioni agevolate sui fondi BancoPosta Universo

Fino al 31 dicembre ai clienti che, sulla base delle proprie esigenze e dei bisogni emersi in sede di proposta di consulenza o tramite i canali digitali, sottoscriveranno i fondi BancoPosta Universo 40, BancoPosta Universo 60 e BancoPosta Universo Tematico saranno applicate condizioni agevolate sulla commissione di sottoscrizione (salvo chiusura anticipata). Lo sconto è pari al 100% di quella attualmente in vigore e si applica alle sottoscrizioni effettuate esclusivamente nel periodo della promozione. Per i Piani di Accumulo (Pac), aperti durante il periodo della promozione, è previsto l’azzeramento delle commissioni di sottoscrizione per tutte le rate del piano.

BancoPosta Universo è la gamma di fondi multimanager che mirano a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e azionari, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile. In linea con la strategia adottata dal Gruppo Poste Italiane, anche BancoPosta Fondi Sgr afferma il proprio impegno a perseguire un’attività di gestione socialmente responsabile.