Poste Domani insieme, la soluzione assicurativa con garanzia del capitale investito alla scadenza

Poste Italiane , ha avviato il collocamento di Poste Domani Insieme di Poste Vita, un prodotto di investimento assicurativo a lungo termine con una bassa esposizione ai mercati finanziari. Nel dettaglio, si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a prestazioni rivalutabili, a premio unico o ricorrente, in cui il capitale investito è garantito alla scadenza. È prevista la possibilità di integrare il capitale assicurato effettuando versamenti aggiuntivi.

L'obiettivo di Poste Domani Insieme è quello di offrire un rendimento del capitale investito attraverso la rivalutazione annua calcolata in base all’andamento della Gestione Separata Poste Vita Valore Solidità, che si avvale del “Fondo Utili” per favorire la stabilità dei rendimenti nel tempo. La Gestione Separata investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e in misura inferiore in altri strumenti finanziari.

La polizza Poste Domani Insieme, della durata di 10 anni, si rivolge a coloro che hanno una conoscenza anche di base dei mercati finanziari e una bassa propensione al rischio. È caratterizzata da: esenzione dall’imposta di bollo per tutta la durata contrattuale, libertà di designare i beneficiari e modificarli in corso di contratto - il capitale liquidato ai beneficiari non rientra nell’asse ereditario ed è esente dall’imposta di successione - nonché una polizza gratuita ai sottoscrittori che hanno tra i 18 e 69 anni compiuti con copertura malattia grave prestata da Poste Assicura.