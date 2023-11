Poste, due webinar concludono il Mese dell’Educazione Finanziaria

Si è concluso con due webinar sulla tematica “Il Risparmio e gli Investimenti” (durante la 99a Giornata mondiale del Risparmio) la serie di iniziative che Poste Italiane ha messo in campo per partecipare al Mese dell’Educazione Finanziaria 2023, la sesta edizione della più importante manifestazione italiana nel campo dell’educazione finanziaria. La finalità dell’iniziativa, istituita e promossa dal Comitato Edufin, è quella di promuovere la diffusione della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale con attività gratuite a cura di banche, intermediari finanziari, università e associazioni culturali, sia online che in presenza, e rivolte a adulti, ragazzi e bambini. Il tema di quest’anno è stato “È l'ora dell'educazione finanziaria!” con tre importanti momenti nell’ambito del Mese: il primo, la Settimana mondiale dell’investitore (World Investor Week, promossa dalla International Organization of Securities Commissions) che si è tenuta dal 2 all’8 ottobre; il secondo, la Settimana dell’educazione previdenziale, programmato dal 9 al 14 ottobre; il terzo, la Giornata dell’educazione assicurativa, che si è tenuto il 19 ottobre. In chiusura, il 31 ottobre, si è svolta la Giornata Mondiale del Risparmio istituita per la prima volta nel 1924 durante il primo Congresso Internazionale del Risparmio a Milano, legata al nome di un importante economista italiano, Maffeo Pantaleoni che ne ispirò l’istituzione con un intenso discorso.

In continuità con gli anni precedenti, il Team di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane ha realizzato un ricco calendario di appuntamenti: il 3 ottobre è andato in onda un webinar sulla tematica “Il passaggio generazionale” (in Italia il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni) e il 5 ottobre due webinar sulla tematica “Il Risparmio e gli Investimenti” (durante la settimana mondiale dell’investitore); il 12 ottobre si è tenuto un webinar sulla tematica “La previdenza” (durante la settimana dell’educazione previdenziale) con interprete LIS e sottotitoli. Inoltre sono stato realizzati il 19 ottobre due webinar sulla tematica “La protezione” (durante la giornata dell’educazione assicurativa) con interprete LIS e sottotitoli, e il 26 ottobre un Convegno Web di Educazione Finanziaria dedicato alla popolazione Over 65, considerato uno dei gruppi sociali più vulnerabili dal punto di vista delle conoscenze economiche, finanziarie e assicurative. Il 31 ottobre, come anticipato sopra, due webinar sulla tematica “Il Risparmio e gli Investimenti” con interprete LIS e sottotitoli.

Durante i convegni, webinar e podcast, Poste Italiane ha affrontato l’argomento del risparmio e degli investimenti anche con esperti del settore, offrendo strumenti utili per avere una buona educazione finanziaria e orientare le scelte in maniera sempre più consapevole considerando anche il fatto che ogni individuo può contribuire al benessere collettivo attraverso il proprio impegno. Per insegnare ai più giovani l’importanza del risparmio, fin dai primi anni della loro formazione, il team di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste ha dedicato alla generazione under 18 una serie di 7 podcast dove Lorenzo, un ragazzo di 17 anni, affronta diverse tematiche finanziarie in modo semplice, per farle capire ai suoi coetanei e a tutti noi.