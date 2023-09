Poste, due webinar su sviluppo business con il controllo di gestione e l’analisi web

Poste Italiane ha organizzato due webinar per far conoscere i principali strumenti digitali per l’analisi dei dati e lo sviluppo del business. La prima sessione “La business intelligence al servizio del controllo di gestione” in programma mercoledì 27 settembre sarà dedicata all’evoluzione nei sistemi di controllo di gestione, funzione vitale all’interno di un’attività d’impresa perché consente di verificare l’andamento aziendale rispetto agli obiettivi prefissati, l’efficienza nell’allocazione delle risorse e l’ottimizzazione dei processi.

Il 4 ottobre con il webinar “L’importanza del monitoraggio nelle attività web” l’attenzione sarà rivolta alle piattaforme digitali, al ruolo strategico che rivestono nel guidare la pianificazione d’impresa, poiché la corretta analisi dei dati di navigazione on line consente di comprendere meglio gli interessi del proprio pubblico di riferimento. Sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat ai relatori.

I webinar si collocano all’interno del progetto di Educazione Digitale della Corporate University, che mira a far conoscere i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web dedicata. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione. Le attività possono essere seguite sui canali LinkedIn, Facebook e Twitter aziendali attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.