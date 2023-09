Poste, Educazione Finanziaria anche nella lingua dei segni

In collaborazione con TgPoste.it

A partire da questo mese, l’Educazione Finanziaria di Poste Italiane parlerà anche la lingua dei segni. Infatti, nelle giornate di martedì 19 e giovedì 21 settembre, in occasione della “Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni” che cade il 23 settembre, è stata programmata la messa in onda di 4 webinar sottotitolati e con interprete LIS. Si tratta di una novità nell’ambito delle attività di Educazione Finanziaria di Poste Italiane dalla forte valenza sociale e inclusiva. I primi 2 eventi, in calendario il 19 settembre, riguarderanno il tema “I conti di casa” (online dalle ore 10.00 alle 10.40), quindi come gestire e personalizzare il bilancio familiare per conseguire gli obiettivi di vita, mentre nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.10, si terrà il webinar dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” in cui saranno condivisi utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti e ottimizzare il proprio benessere finanziario. Nella giornata di giovedì 21 settembre, sono previsti altri 2 webinar: “Il risparmio e gli investimenti” (dalle 10.00 alle 10.40) e “La previdenza” (16.30/17.10) In quest’ultimo appuntamento saranno presi in considerazione utili suggerimenti per pianificare da subito il proprio percorso previdenziale e per vivere serenamente gli anni della pensione. Per iscriversi basta collegarsi al sito “Prossimi eventi” della pagina web di Educazione Finanziaria sotto la sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.