Poste, focus su passaggio generazionale in un webinar

Si è svolto il webinar di Educazione Finanziaria sul tema “Il passaggio generazionale”, appuntamento online mensile tenuto dagli esperti del team della Corporate University di Poste Italiane. Nel corso dell’incontro online sono stati affrontati diversi aspetti utili a migliorare i comportamenti ed eliminare eventuali imprevisti, in modo da pianificare per tempo e prendere decisioni ponderate, e offerte risposte alle domande degli interlocutori quali: a chi desidero lasciare i miei beni e cosa lascio a chi; a chi posso lasciare i miei beni o quali sono le imposte da pagare. Negli ultimi dieci anni, infatti, la composizione familiare è profondamente cambiata e, allo stesso tempo, nelle famiglie italiane gran parte della ricchezza proviene da eredità. Per essere liberi di poter disporre del proprio patrimonio è poi necessario conoscere tutte le regole stabilite dalla legge italiana e quali sono i differenti aspetti fiscali e le franchigie da considerare.

Il prossimo appuntamento su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” si terrà martedì 26 marzo.