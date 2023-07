Poste, il futuro della logistica dai droni alla realtà aumentata

In collaborazione con TgPoste.it

Mercoledì 5 luglio è in programma il webinar “Nuovi modelli, trend, tecnologie nelle spedizioni e nella logistica ” in cui Simone Balbi, Responsabile dell’offerta consumer e on line in Posta Comunicazione e Logistica, ambito di Poste Italiane, prendendo spunto dalle principali tendenze presenti nel settore, illustrerà l’evoluzione dei nuovi modelli di recapito e quali i vantaggi per gli utenti.

Tra gli argomenti trattati un particolare approfondimento sarà dedicato alla realtà aumentata grazie alla quale è possibile sia arricchire l’esperienza di acquisto on line che efficientare i processi operativi. L’evento si terrà in diretta, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat. Il webinar si colloca all’interno del progetto di Educazione Postale della Corporate University, che mira a far conoscere i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.