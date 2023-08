Poste Italiane e BancoPosta Fondi SGR alla Sustainability Week 2023

L'evento promosso da Borsa Italiana - Euronext è in programma dal 4 all’8 settembre prossimi

Poste Italiane e BancoPosta Fondi SGR partecipano alla Sustainability week 2023, promossa da Borsa Italiana - Euronext dal 4 all’8 settembre 2023. L’evento è un’occasione di confronto e dibattito tra aziende e investitori e prevede una fitta agenda di incontri pubblici in modalità virtuale con relatori che approfondiranno tematiche ESG nel corso dei cinque giorni di conference. Spazio anche a esperienze di “collective engagement” a supporto della crescita della finanza sostenibile in Italia.

Poste Italiane sarà tra le più grandi società quotate che parteciperanno a una serie di meeting con investitori, analisti nazionali ed internazionali per presentare la propria strategia di sostenibilità e i principali progressi raggiunti. BancoPosta Fondi Sgr è tra i soci fondatori del Forum per la Finanza Sostenibile e ha preso parte ad un gruppo di lavoro sull’engagement con l’obiettivo di identificare i temi ritenuti prioritari in ambito ambientale, sociale e di governance. BancoPosta Fondi Sgr sarà inoltre tra gli investitori che incontreranno le aziende presenti all’evento.

Nel corso dell’evento 2022 hanno partecipato 56 società quotate con una capitalizzazione di Borsa vicina ai 400 miliardi di euro (dati luglio 2022), che rappresentavano circa il 58% dell’intera capitalizzazione dei mercati azionari italiani.