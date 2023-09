Poste Italiane e BancoPosta Fondi sgr tra i protagonisti della Euronext Sustainability Week 2023

Si è conclusa la Euronext Sustainability Week di Borsa Italiana, che quest’anno ha visto la partecipazione di 64 grandi aziende. Tra queste anche Poste Italiane che ha confermato il proprio impegno nell’attività di engagement con la comunità finanziaria. Nella giornata del 6 settembre, Poste Italiane ha partecipato a cinque sessioni di Virtual Investor Conference nelle quali sono stati approfonditi i principali aspetti degli otto pilastri della strategia ESG del Gruppo e risultati raggiunti. In particolare, è stato evidenziato l’importante contributo del Progetto Polis per lo sviluppo sostenibile, digitale e inclusivo del Paese, l’impegno sul tema della Transizione Green e Valorizzazione delle nostre Persone attraverso, fra le altre iniziative, i programmi di Sviluppo, Talent e Change management e il commitment per garantire pari opportunità nei percorsi di carriera, nelle politiche retributive. Anche BancoPosta Fondi SGR, come membro del Gruppo di Lavoro Engagement coordinato dal Forum per la Finanza Sostenibile, ha partecipato agli incontri con due aziende del settore utility in cui sono stati affrontati temi legati alla transizione energetica, come l’allineamento delle attività alla tassonomia UE e il debito sostenibile, alle questioni sociali ad essa connesse e al sistema di corporate governance.