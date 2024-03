Poste Italiane, l’Ad Del Fante: “Abbiamo mantenuto quello che avevamo promesso”

“Il nostro piano strategico aziendale è stato giudicato dalla comunità finanziaria come conservativo. Abbiamo fatto vedere che ogni trimestre, dal 2017 ad oggi, abbiamo sempre fatto meglio di quello che avevamo messo nel budget. Dire oggi che miglioreremo non lo posso dire, però aggiungiamo che bisogna osservare che quello che avevamo promesso è stato mantenuto”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, a margine della conferenza stampa tenutasi a Roma dopo l’evento Capital Markets Day dove è stato presentato il piano strategico aziendale per gli anni 2024-2028.