Poste, la firma digitale remota senza smart card

Disponibile per privati, aziende e professionisti. La Firma Digitale Remota di Poste Italiane funziona in modalità completamente digitale e non richiede l’utilizzo di smart card. Ha il medesimo valore legale della firma autografa ed è fornita da Poste Italiane come un Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati certificato da apposito ente e autorizzato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). La soluzione di Poste Italiane può essere utilizzata per firmare qualsiasi documento digitale: ad esempio, documenti di bilancio, contratti, documenti per partecipare ad una gara d’appalto, oppure nell’ambito d’alcuni i servizi online di Poste Italiane che ne richiedono il possesso, come Ritiro Digitale.

Ha lo stesso valore legale di una firma autografa. In particolare la firma digitale garantisce l’autenticità di chi firma, ovvero la sua identità, l’integrità di quanto contenuto nel documento firmato, e la non oppugnabilità, cioè il riconoscimento in sede legale.

E’ disponibile sia nella versione dedicata ai privati che in quella per le imprese. In entrambi casi può essere attivata online se il richiedente ha un’identità digitale PosteID abilitato a Spid, oppure dispone di un Account Poste Verificato, cioè se è già un cliente BancoPosta o Postepay abilitato ad operare online.