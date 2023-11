Poste lancia fondo BancoPosta Universo Start

Poste Italiane, attraverso la controllata BancoPosta Fondi SGR, ha lanciato BancoPosta Universo Start. Si tratta di un nuovo fondo obbligazionario euro governativo a breve termine, pensato per i clienti che cercano un investimento con un approccio prudente, eventualmente da inserire come tassello efficiente in un portafoglio diversificato. La nuova soluzione, infatti, si aggiunge alle altre già disponibili in Poste Italiane (BancoPosta Universo 40, Universo 60 e Universo Tematico), arricchendo le possibilità di scelta e di combinazione possibile tra più fondi, adattando l’investimento alle proprie esigenze.

BancoPosta Universo è la famiglia di prodotti d’investimento di BancoPosta Fondi SGR in continua espansione, pensata per la fascia più evoluta della clientela, con l’obiettivo di selezionare le migliori opportunità nel mondo del risparmio gestito. Si tratta - segnala Poste Italiane - "di una soluzione d’investimento flessibile e personalizzabile, che permette di puntare ad una crescita nel tempo sui mercati globali mantenendo un controllo del rischio. Inoltre, la possibilità di muoversi all’interno della famiglia dei fondi BancoPosta Universo consente di costruire un portafoglio efficiente e diversificato, combinando prodotti più prudenti con altri più dinamici".