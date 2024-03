Poste, Lasco: "Avviati 1.600 cantieri polis, rilasciato i primi 20 passaporti"

Il Progetto Polis per i comuni con meno di 15.000 abitanti viaggia spedito ed entro aprile il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti sarà esteso ad altri 131 uffici postali in tutta Italia. Lo ha assicurato Giuseppe Lasco, Direttore Generale di Poste Italiane, a margine del Capital Markets Day 2024. “Siamo in uno stato avanzato”, ha commentato il Dg.

“Abbiamo attualmente circa 1.600 cantieri aperti – ha aggiunto - 800 uffici postali sono già stati realizzati. In questi uffici Polis sono erogati gran parte dei servizi autorizzati, come i certificati anagrafici e quelli dell’Inps. Il progetto pilota del rilascio e del rinnovo dei passaporti – avviato in due comuni del bolognese, San Pietro in Casale e Toscanella - ha portato a 20 richieste in meno di due settimane: ad aprile – ha concluso Lasco - estenderemo il servizio ad altri 131 uffici postali”.