Poste: minori in rete, webinar di educazione digitale in collaborazione Polizia

In collaborazione con TgPoste.it

Mercoledì 20 settembre verrà trasmesso in diretta il webinar promosso da Poste Italiane “I minori in rete: dallo sharenting alla consapevolezza digitale” nel corso del quale verranno illustrati rischi e opportunità di essere genitori nell’epoca della digitalizzazione con la presenza di Cristina Bonucchi, psicologa della Polizia di Stato, Responsabile dell’unità di analisi del crimine informatico della Polizia postale e delle comunicazioni. L’incontro si propone di fornire risposte concrete e strumenti utili a genitori, insegnanti e educatori che sono chiamati quotidianamente a guidare e crescere i nuovi cittadini digitali, affrontando tematiche etiche e dubbi tecnologici. Sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.

Il webinar si colloca all’interno del progetto di Educazione Postale della Corporate University, che mira a far conoscere i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web dedicata.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione. Le attività possono essere seguite sui canali LinkedIn, Facebook e Twitter aziendali attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.