Poste moltiplica gli eventi web di Educazione Finanziaria

In collaborazione con TgPoste.it

E' un 2023 sempre più ricco sul fronte degli eventi di Educazione Finanziaria promossi e organizzati da Poste Italiane. Un programma molto fitto, iniziato a fine marzo con il primo convegno web dell’anno sul tema “L’Educazione Finanziaria: cos’è e a cosa serve”, proseguito poi a fine aprile con l’incontro “Il corso della vita: sfide e opportunità”. Tra maggio e luglio 2023, altri 3 convegni online sui temi: “Welfare, istruzioni per l’uso”; “Piccoli imprenditori, la gestione dell’economia d’impresa e dell’economia familiare”; “Donne e Finanza”. Tutti i convegni web svolti, anche quelli del 2022, sono visibili al seguente link.

Il prossimo convegno web dal titolo “Educazione Finanziaria e benessere di vita dei giovani: 8 buoni motivi per migliorare il futuro della nostra società” è in programmazione per il 28 settembre: si parlerà di un tema che merita cura e attenzione perché riguarda la protezione di una cosa bellissima, in particolare per i ragazzi, ovvero il futuro. Durante l’incontro, il team di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane, risponderà a tutte le domande e ai dubbi che i partecipanti vorranno inserire in chat, anche in forma anonima.

Il ciclo dei convegni web si affianca al più ampio catalogo “Pillole di Educazione Finanziaria” di webinar su tematiche base per approfondire la propria conoscenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, con una programmazione ciclica mensile.