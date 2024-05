Poste, Pec Postecertifica: il nuovo servizio di Posta elettronica certificata per clienti privati

Novità dal mondo Poste Italiane: Postel, società del Gruppo, lancia la nuova offerta Pec Postecertifica per i clienti privati. Il servizio permette di inviare e ricevere comunicazioni elettroniche di posta certificata con valore legale. Certifica inoltre l’invio e la consegna del messaggio al destinatario, nonché l’integrità del contenuto inviato. La nuova Pec Postecertifica, oltre ad avere validità legale, può essere utilizzata come domicilio digitale per l’invio delle comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione, registrandola su Inad, l’Indice Nazionale degli Indirizzi Digitali. Ha uno spazio casella di posta elettronica di 2GB, con possibilità di espansione. Sono inclusi l’antivirus e l’antispam ed è possibile scegliere tra tre diversi pacchetti: base, plus e top, ciascuno con caratteristiche specifiche e con una durata contrattuale di 1, 2 o 3 anni.

Il servizio Pec Postecertifica è fornito da Postel in qualità di Gestore accreditato presso AgID. In uno scenario di trasformazione digitale Postel si pone come partner strategico nel percorso di innovazione che coinvolge le imprese, le pubbliche amministrazioni e i cittadini, con un’offerta di servizi digitali semplici, trasparenti ed inclusi.